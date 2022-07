Rodrigo de Paul contó qué lo hizo sufrir mucho: "Me dolió que digan que no cumplo con el rol de padre"

En una entrevista desde Madrid donde habló de su romance con Tini Stoessel y su separación de Camila Homs, Rodrigo de Paul dio una extensa entrevista en América Noticias donde se refirió a los rumores que protagonizó este último tiempo y contó que el que más lo afectó fue uno relacionado con sus hijos.

“El día de mañana pueden llegar a ver estas cosas y sé que no les va a gustar. Fran tiene mucha más conciencia de las cosas y entiende que su mamá está haciendo su vida y que su papá también. Se lo fuimos explicando”, dijo el futbolista, quien es padre de Francesca y Bautista.

“Si me preguntás qué me pudo haber dañado, fueron muchas las cosas. Me dejaron en un lugar con los chicos de que no cumplía el rol de papá. A veces me duele, pero yo sé quién soy y eso es lo más importante”, aseveró, en el noticiero de Guillermo Andino y Belén Ludueña.

"Si me preguntás qué me pudo haber dañado, fueron muchas las cosas. Me dejaron en un lugar con los chicos de que no cumplía el rol de papá. A veces me duele". G-plus

RODRIGO DE PAUL HABLÓ DE SI PODRÍA PERDERSE EL MUNDIAL POR SU SEPARACIÓN DE CAMILA HOMS

“Me genera un poco de dolor cuando afecta a mi pareja, a mí mamá. Mi mamá mira mucho la tele y me llamaba para decirme ‘che, hijo…’ y era por cosas que no tenían ningún sustento y al otro día había otro tema”, señaló.

"Dicen ‘no va a poder jugar’ y no tiene ningún sustento lo que se dice". G-plus

También le preguntaron al futbolista por la fuerte versión que apareció de que su conflicto con su expareja podría dejarlo sin participar en el Mundial Qatar 2022. “Esta es una separación y hay una demanda. Sino mandamos gente a otros países para que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo. No tiene ningún sustento lo que se dice”, desmintió.

Más sobre este tema Rodrigo de Paul reveló cómo se lleva con el papá de Tini Stoessel en medio de rumores de malestar

“Dicen ‘no va a poder jugar’ y un día o dos días puede tener repercusión, pero es absolutamente incorrecto lo que dijeron”, remarcó.

Más sobre este tema Rodrigo De Paul contó cómo es realmente la relación de Tini Stoessel con las esposas de los futbolistas