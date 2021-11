Rodrigo Lussich reveló cómo fue su encuentro con Pablo Echarri tras contar una picante información sobre él: "Me dio un cachetazo cómplice"

De tantas veces que Rodrigo Lussich contó informaciones picantes sobre famosos, hubo una en el pasado que había molestado a Pablo Echarri y el marido de Nancy Duplaá ajustó las cuentas con el conductor de Intrusos. "Echarri me dio un par de cachetazos, pero de esos como diciendo 'está todo bien'", recordó entre risas pícaras el periodista en Flor de Equipo.

Para desdramatizar, Lussich agregó con una sonrisa: "Los adoro a Pablo y a Nancy, pero vieron ese cachetazo cómplice…".

Entonces, Analía Franchín lo chicaneó: "Es un cachetazo de boludeo. Eso amerita cag… bien a trompadas".

"Yo estaba cag… en las patas. Me iba a cag… a trompadas". G-plus

Sin pruritos, Rodrigo Lussich admitió su pánico ante Pablo Echarri que le impidió confrontarlo: "No, yo estaba cag… en las patas. Me iba a cag… a trompadas".

RODRIGO LUSSICH Y SUS CRUCES CARA A CARA CON NICO VÁZQUEZ Y EL EXMARIDO DE PAMELA DAVID

Consciente de las consecuencias de sus palabras, Rodrigo Lussich afirmó: "Yo no miento, yo exagero. He pasado situaciones en que a veces, no sé si por mis primicias o las cosas que he dicho, después me he cruzado con gente que me ha querido pegar".

En ese punto, admitió: "Yo había sido muy cruel con Nico Vázquez y me quiso fajar en un estacionamiento. Hubo que interceder. Después nos hicimos amigos íntimos, le pedí disculpas".

"Por suerte yo siempre estaba con Adrián Pallares. Porque yo me mando las cag…, pero Adri calma los ánimos y me salva siempre. Pero una vez estaba en una fila viendo una obra de teatro y el exbasquetbolista Bruno Labaque, el exmarido de Pamela David, se me quería venir encima, pero Pallares lo calmó y zafé", cerró Rodrigo Lussich.