Rodrigo Lussich opinó sin filtros de la interna entre Érica Rivas y Casados con Hijos: "Flor Peña y Francella no se iban a bancar la ovación que iba a tener"

Rodrigo Lussich opinó sin filtros de la fuerte interna que se generó en 2020 en el elenco de Casados con Hijos, tras la sorpresiva y conflictiva desvinculación del proyecto de Érica Rivas.

El escándalo volvió a ser puesto en escena con la confirmación de que Jorgelina Aruzzi será la actriz que suplante a Rivas en otro rol, en la obra que finalmente llegará a las tablas este año.

"¿Puedo decir algo que pienso y siento en mi cuore? Todo lo que dicen de que Érica Rivas se puso insoportable, que dejó mal parado al resto de elenco. Bueno, yo creo que ni Florencia Peña ni Guillermo Francella se iban a bancar la ovación que iba a tener Érica Rivas en el teatro", dijo el conductor de Socios del Espectáculo, tras ver una nota de Peña hablando de las explosivas declaraciones de Rivas.

"Que no esté de acuerdo con lo que ella dice o piensa, no me hace su enemiga. ¿Si trabajaría con ella? De una, es una gran actriz", dijo Florencia, tras sostener que en este momento no llamaría a su colega para limar asperezas.

Esta semana, Érica Rivas declaró que no iría a ver la obra Casados con hijos porque le daría tristeza, tras declarar en más de una oportunidad que "fue echada".

Afectada por los dichos de la actriz, Peña la cruzó en Intrusos: "Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté".

"Lamentamos mucho que no haya habido acuerdo. Nosotros hicimos mucho porque ella estuviera, y creo que Érica quería ir por un lugar y Casados con hijos iba a ir por otro, y no pudieron entenderse las partes", apuntó Florencia.

"Yo me sentí mal porque sentí que hubo un momento como que pareciera que a nosotros no nos importó nada. En Casados con hijos no hay ningún opresor, hay una buena onda, energía bien intencionada de hacer algo que le divierta a la gente sin molestar a alguien, sin complicarle la vida a alguien, sin que se vayan en medio de la obra rasgándose las vestiduras porque estamos haciendo cualquier cosa", sentenció Peña.