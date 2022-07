Rodrigo Lussich hizo un fuerte descargo contra Emily y Belu Lucius

El hecho de que Emily Lucius se presentara en un evento de prensa y se negara de forma tajante a hablar con Socios del Espectáculo molestó a Rodrigo Lussich, quien la criticó por negarse a cumplir sus compromisos tras su paso por El Hotel de los Famosos.

"Dicen que estás muy mal, vas a este evento. Te sacás fotos con la gente, que está buenísimo, ¿y no podés dar un buen trato a la prensa? ¿A quién te comiste, Emily Lucius?", aseguró el conductor al ver las imágenes del momento en que una cronista intentó entrevistar a la influencer.

Filoso, Rodrigo fue a fondo: "¿Qué pasó? ¿te editaron mal? ¿No te gustó cómo te hicieron quedar? La culpa no es del televidente, que ve lo que le muestran".

Más sobre este tema Una mujer se cruzó a Emily Lucius en un shopping y le dio un consejo: "Te las tendrías que haber tomado"

Entonces, Lussich reflexionó sobre la hermana menor de Belu Lucius: "Sobre todo si vienen sufriendo un ataque hater, que no avalamos, condenamos. No ejerzas con los otros lo que no querés que te hagan a vos. No está bueno, no es la manera".

RODRIGO LUSSICH DESCRIBIÓ EL EXABRUPTO DE EMILY LUCIOS CON SOCIOS DEL ESPECTÁCULO

En otro tramo, Rodrigo Lussich describió al detalle el exabrupto de Emily Lucius con la periodista de Socios del Espectáculo que se acercó hasta la platea para entrevistarla.

"Se nos viene encima Belu Lucius a decir que Emily no puede dar notas. Lo cual no terminamos de entender, porque acá se la esperaba al día siguiente que saliera del Hotel, que es lo que tienen arreglado las figuras cuando salen, venir a Socios o a Nosotros a la Mañana. Tampoco quiso venir a El Debate. No puede no. No quiere".

Más sobre este tema Escandalosa versión sobre los fans de Locho Loccisano contra Emily Lucius: "Fueron a la heladería de los primos de ella y les dijeron de todo"

"Porque ella quiere hacer como si nunca fue a El Hotel de los Famosos. Quiere hacer de cuenta que no pasó en su vida. No se quiere hacer cargo de la responsabilidad de haber ido, y en todo caso haber protagonizado cosas que le arruinaron cosas que tiene en las redes. Lo siento. Nadie te puso un revolver para ir, querida. Fuiste vos y no gustó lo que hiciste".

LAS CHICANAS DE RODRIGO LUSSICH A EMILY LUCIUS

Indignado con Emily Lucius de hacer presencias de prensa mientras se niega a dar notas a la prensa, comprometidas por su paso por El Hotel de los Famosos, Rodrigo Lussich explotó de ironía.

"Estaba muy esquiva con la prensa, no quería hacer declaraciones. Estaban los Rolling Stone en Argentina y no nos habíamos enterado. Sufro de no haber sabido que está la versión femenina de los Rolling en Argentina. Están las hermanas Lucius en un evento y poco más te escupen. Belu Lucius un poco más y nos escupe", comenzó el conductor de Socios del Espectáculo.

Más sobre este tema Picante comentario de Kate Rodríguez a Emily Lucius por no dar notas tras ser eliminada de El Hotel de los Famosos: "Eso es cola de paja"

"El maltrato que sufrimos no lo merecemos de ninguna manera, no lo merece ningún colega. No hace falta patotear", cerró Rodrigo Lussich contra Belu Lucius.