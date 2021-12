Rodrigo Lussich criticó a Florencia Peña por sus contenidos solo para adultos: "Es medio tristón"

Hace unos días, Florencia Peña anunciaba que iba a comenzar a subir las fotos que Instagram le censura, por tener desnudez, a una plataforma para adultos especializada. Sin embargo, Rodrigo Lussich fue implacable.

“Lo que dicen es que parece que una vez que entrás no hay tanto como ella promete. Dicen que es medio tristón, medio ‘tiradito’. Vos entrás para verla en pelotas y no”, señaló el conductor sobre la página que tiene un valor de quince dólares mensuales.

El periodista también criticó que la conductora de Flor de equipo considere como un “microemprendimiento” a la propuesta. “¿Es una pyme? ¡Hay que pagar en dólares!”, lanzó.

Florencia Peña se suma a una plataforma de contenido para adultos

Daniel Ambrosino aseguró que la actriz fue elegida por la empresa de contenidos para adultos para ser una de sus caras. “La plataforma la contrata para ser la cara visible y le están garpando para la difusión de todo esto”, destacó, dejando en claro que no es como cualquier otra red social.

Flor había anunciado, siempre con su humor y provocativa, su flamante incursión.

“Voy a subir todas las cosas que no me permite Instagram. Quiero que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, mi sexualidad y que ustedes también lo hagan con quien quieran y cómo quieran”, aseguró.