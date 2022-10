Rodrigo Lussich contó que la China Suárez no saludó a Mery del Cerro en un evento

Luego del escándalo que protagonizó Eugenia “la China” Suárez tras ser señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se rumoreó que Paula Chaves, Mery del Cerro y Zaira (la hermana de la empresaria) habrían terminado su amistad con la actriz.

Sin embargo, pese a que Mery le dedicó dulces palabras a Eugenia, el junket de prensa de El Encargado, la nueva ficción de Guillermo Francella para Star+ que las reunió en el mismo lugar, dejaría al descubierto esta versión.

“Yo la quiero mucho (a la China), obvio. Yo no me siento identificada con eso (cuando le contaron que la novia de Rusherking contó que no perdió amigos, sino que ganó en calidad) y tampoco me meto en temas que no tienen que ver conmigo. Nos conocemos hace muchos años y yo no tengo problemas con nadie”, lanzó Del Cerro en una nota que dio para Socios del Espectáculo.

Mery del Cerro: "Yo la quiero mucho (a la China), obvio. No me meto en temas que no tienen que ver conmigo. Nos conocemos hace muchos años y yo no tengo problemas con nadie". G-plus

En plena entrevista, la ex de Benjamín Vicuña pasó por atrás de Mery sin saludarla y Rodrigo Lussich analizó esta actitud: “La contradicción de esto es que Mery habla de una amistad y de que está todo bien, y la China pasa y no le da bola”.

Rodrigo Lussich: "La contradicción de esto es que Mery habla de una amistad y de que está todo bien, y la China pasa y no le da bola". G-plus

“Mirá que amigas que eran”, agregó, al ver en la pantalla gigante del estudio de eltrece una foto de Mery, Paula y la China. Y cerró, picante: “Y ahora se cruzan en un evento, la otra pasa por atrás y no le da ni cinco de pelota”.

REVELAN EL MOTIVO DE LA PELEA DE CHINA SUÁREZ CON PAULA CHAVES

La amistad de China Suárez con Paula Chaves duró muchos años por la buena onda que habían pegado por trabajar para la misma agencia de modelos, pero se quebró de forma definitiva el año pasado a raíz de su affaire con Mauro Icardi que enfureció a Wanda Nara.

"Cuando sus amigas le preguntaron a la China apenas surgió el rumor con Icardi ella lo desmintió. Se lo negó profundamente a sus amistades. Les dijo 'no tengo nada que ver'", explicó Mariana Brey en referencia a la consulta que Paula le había hecho a la ex de Benjamín Vicuña a instancias de Zaira Nara.

Luego, la panelista de Socios del Espectáculos agregó: "Entonces, cuando se sabe la verdad esa fue la traición que como amigas sufrieron. Se sintieron traicionadas porque ella les mintió en la cara diciendo que eso con Icardi no había existido".