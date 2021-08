Rodrigo Díaz habló de su vínculo con los hijos de Ricardo Fort: "Les cancelaron el trato conmigo"

Cuando Ricardo Fort por fin se animó a vivir a pleno su vida; Rodrigo Díaz (28) fue el hombre que eligió como pareja, y a quien le presentó a sus propios mellizos, Martita y Felipe (17). Y si bien en 2012 llegaron a compartir el mismo hogar, hoy el cantante se lamentó de haber perdido el vínculo con los hijos del millonario: "Les cancelaron el trato conmigo".

En una nota con Mañanísima (lunes a viernes de 10.30 a 12 por Ciudad Magazine), el cantante afirmó: "Quiero muchísimo a los hijos de Ricardo, pertenecí a su grupo familiar íntimo. En su casa vivíamos los hijos, Gustavo Martínez (N del R: expareja de Fort y tutor legal de los chicos) y yo. La última vez que vi a los nenes fue en 2017, antes de irme a México, cuando compartí un momento con ellos y Gustavo en su casa".

"Después no me pude comunicar más porque yo sé que la familia de Ricardo, los hermanos y eso, nunca tuvieron mucho feeling conmigo. Por eso les cancelaron el trato conmigo, y nunca me acerqué ni forcé nada", continuó Rodrigo.

En ese punto, Rodrigo apuntó contra Jorge y Eduardo, los hermanos de Ricardo: "Cuando estuvo jodido, que estuvo a punto de morir por una peritonitis, lo vi una sola vez a Eduardo porque era el único familiar que podía firmar para que lo operaran de urgencia, y cuando nos trasladamos a Buenos Aires lo cuidé 15 días durmiendo en un sillón, que me daban de comer los de seguridad. De ese tiempo, que nos dividíamos los horarios con Gustavo, no vi nunca a la familia. Un solo día la vi a Marta, la madre de Ricardo".

"Del año y medio que estuve con Ricardo en pareja, a la única que veía en la casa algunos domingos era a Marta", cerró Rodrigo Díaz sobre la familia de Ricardo Fort, quien murió en 2013.