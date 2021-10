Rodrigo Díaz apuntó muy fuerte contra Virginia Gallardo: "Escuché que a Ricardo le fue infiel con su jefe de seguridad"

Cuando el escándalo por no querer participar de la serie que cuenta la vida de Ricardo Fort se aplacó, Virginia Gallardo se vio envuelta en otra polémica. ¿Qué pasó? El ex del empresario, Rodrigo Díaz, la acusó de haberle sido infiel.

"Yo sé cosas, no te voy a decir que no. Yo escuché que Virginia le fue infiel a Ricardo Fort con su jefe de seguridad. Lo que me llegó a mí es eso. No es nada malo igual. Lo voy a decir en potencial. Supuestamente, ella tuvo una relación con el jefe de seguridad", expresó, muy picante, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre live.

Además, se mostró indignado porque Virginia habría dicho que no lo conocía cuando, en realidad, habrían compartido más de un momento en la peluquería.

"Ella dijo que nunca había tenido contacto conmigo, lo dijo en Intrusos y que le resbalaba lo que yo dijera. Me acuerdo que compartíamos peluquero. En ese momento, cayó Virginia a peinarse, estuvimos compartiendo y charlando sobre Ricardo; no tiene memoria", sumó, enojado.

Y cerró remarcando que aunque siempre le pareció una "buena mina", no le gustó el desplante que la habría hecho a la familia por no querer participar de la serie homenaje.

"A mí me pareció una buena mina y nunca dije nada en contra de ella, pero me dolió lo de la serie, que no atendía el teléfono. Yo siento que Virginia se creyó un poco el personaje. En este ambiente, el personaje te come la cabeza y hay gente que lo lleva mejor que otra. No hay otra definición y ella tiene que ser agradecida”, sentenció.

¿Qué dirá Virginia?