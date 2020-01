Rodolfo Barili confirmó el romance con Lara Piro: "A veces la felicidad llega inesperadamente como un milagro"

Hace cuatro años Rodolfo Barili (47) le ponía fin a su matrimonio con la madre de sus hijos Dante y Benicio y desde entonces solo los rumores de romance con Cristina Pérez, que ambos incentivaron y negaron en partes iguales, relacionaron al periodista. Esta semana apareció el nombre de Lara Piro, una abogada de 39 años, y de vacaciones junto a ella en Cancún, el conductor confirmó su relación.

A través de una story que subió a su cuenta de Instagram, Rodolfo habló de su gran momento sentimental: “Ser feliz no es una tarea fácil. La construcción de la felicidad suele no serlo. A veces se busca incansablemente pero sin alcanzarse. Pero a veces llega inesperadamente como un milagro. Gracias a quienes me escribieron en estos días. Gracias infinitas. Gracias por el respeto y por alegrarse. Gracias a los colegas que entendieron mi silencio. La respuesta es 'sí'", escribió, a corazón abierto.

Un día antes de la palabra del periodista, Lara había contado su historia de amor en Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 19 hs): "Estamos muy bien y enamorados. Es una historia muy loca y considero que es una bendición de Dios, es un encuentro divino. Ninguno de los dos lo esperaba, fue realmente una bendición con una herramienta que fue una amiga en común. Estamos muy bien, pero los dos tratamos de cuidar nuestra vida privada y a nuestros hijos. Sin dudas, creo que ha llegado el gran amor que le pedí a tu mamá en sus últimas horas".

¡Que viva el amor! Rodolfo Barili confirmó su noviazgo con Lara Piro.

Foto: Instagram