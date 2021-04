Rocío Quiroz habló de la cancelación de su boda por haberse contagiado de covid: "Era una señal de que todavía no nos teníamos que casar"

Todo estaba organizado para que Rocío Quiroz y su pareja celebraran junto a sus amigos y familiares su soñado casamiento. Sin embargo, cuando ambos se dieron cuenta de que habían perdido el olfato se hisoparon y el resultado positivo hizo que sus planes cambiaran completamente.

"Estábamos a una semana. El 10 de abril nos casábamos. Me empecé a sentir mal y empezamos a probar la pimienta. Y no sentía nada. Y Edu me decía ‘¿me estás cargando?’. Entonces, le dije ‘vamos a hisoparnos urgente’”, relató en Lo de Mariana.

Acto seguido, decidieron suspender la boda. “Así que aislados diez días, en su cumpleaños también. Y suspender todo el casamiento porque ya lo teníamos ahí. Y justo habían anunciado que no se podía pasar el límite de personas, entonces era todo muy junto”, lamentó.

Sin embargo, intentó tomar lo que pasó como una señal; sintió que fue una alerta para que todavía no se casara con su novio. "Nos dio justo positivo, habían hablado que se restringía hasta no sé cuántas personas... Esta era una señal de que no nos teníamos que casar todavía, así que esperemos un poco más”, sentenció.

¡Cambio de planes!