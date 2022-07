Rocío Pardo confirmó su separación de Ulises Bueno y él compartió llamativos posteos

Ulises Bueno y Rocío Pardo se separaron tras un apasionado romance.

Ella confirmó la noticia de su separación a través de sus stories de Instagram.

"Con Uli decidimos distanciarnos, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Viviremos el proceso a nuestra manera. Nos tenemos mucho cariño y siempre nos vamos a desear lo mejor", expresó la bailarina en sus Stories.

"Los motivos y las especulaciones que se han publicado no son verdaderos. Hoy nuestros caminos van en diferente dirección", contó ella.

Aunque Rocío aclaró que la separación se dio en buenos términos, acto seguido él posteó sorpresivos mensajes tras la ruptura que deslizan lo contrario.

FUERTES POSTEOS DE ULISES BUENO TRAS SU SEPARACIÓN DE ROCÍO PARDO

También a través de Instagram Stories, Ulises Bueno expresó: "Te pedí perdón sin que la culpa fuera mía, te dije que no pasa nada y en mí estaba pasando todo...".

"Te dije que no me dolía nada cuando en realidad me dolía todo, pensándolo bien fui yo quien siempre te mintió. Cuánto daño me hice al mentirte siempre...".

"Te dije que estaba bien cuando mi corazón estaba roto", escribió Ulises, abriendo la incógnita de si se trata de una nueva canción, cuya letra llamaría mucho la atención tras la ruptura de Rocío Pardo.