Rocío Oliva será denunciada por falso testimonio tras haber declarado en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona.

Luego de que Rocío Oliva declarara en la causa que investiga la muerte de su expareja, Diego Maradona, el novio de Verónica Ojeda, el abogado Mario Baudry, confirmó que la comunicadora será denunciada por "falso testimonio".

"Rocío Oliva va a ser denunciada por falso testimonio. Esto me lo confirmó hace unas horas Mauro Baudry. Por otro lado, me dijo que Verónica está bastante furiosa con la situación”, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre lo que le dijo el letrado en el ida y vuelta que tuvieron.

Acto siguiente, el periodista habló a fondo sobre esta grave situación que gira alrededor de Rocío.

"Primero, tiene que declarar en la causa por la administración fraudulenta y retención indebida. Y después sí, ayer solicité la copia del testimonio certificado de Oliva. Una lástima, tenía la oportunidad de decir su verdad y la perdió. Así se sacaba todo de encima y terminaba con él”, dijo, contundente, citando al letrado.

Y se despidió haciendo hincapié en que cree que Rocío está protegiendo a Matías Morla, quien fue abogado del Diez.

"Nosotros fuimos ayer a escuchar a una ex de Diego para que contara sus vivencias y nos encontramos todos con alguien que dijo que no sabía o no se acordaba nada... Y todos salimos con la sensación de a quién está protegiendo... Lo que sostienen Baudry y Verónica es que Rocío estaría protegiendo a Matías Morla”, sentenció.