Desde que Diego Maradona se separó de Rocío Oliva y retomó su relación con su hijo Dieguito Fernando, una fuerte versión aseguraba que el Diez estaba volviendo con Verónica Ojeda. Entrevistada por Confrontados, Rocío le dedicó picantísimas frases a la ¿pareja?

"Puede sonar duro o que no me corresponde decirlo, pero si hay algo en lo que estoy convencida es que Diego por ella no siente absolutamente nada". G-plus

“No me sorprendió”, fue lo primero que dijo la última exnovia del director técnico, apenas le consultaron por el rumor y sola respondió si el Diez se había ido a México con Véronica. “Creo que se fue solo, pero no es algo que me preocupe”, comentó, al ciclo de elnueve.

Pero fue más allá. “Los problemas de ella vienen desde el minuto uno en el que yo empiezo la relación con Diego”, lanzó. “Puede sonar duro o que no me corresponde decirlo, pero si hay algo en lo que estoy convencida es que Diego por ella no siente absolutamente nada”, arrojó, durísima.

