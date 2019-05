Rocío Oliva reveló el motivo que le dio Diego Maradona sobre su escandalosa pelea con Verónica Ojeda en México

A casi medio año de separarse de Diego Maradona (58), Rocío Oliva (28) volvió a estar en el foco de la tormenta tras la escandalosa vuelta de Verónica Ojeda (39) de México, país al que había viajado en febrero con su hijo, Dieguito Fernando (6), para que comparta un tiempo junto con su padre.

En medio de la versión de que el Diez habría discutido fuerte con la madre de su hijo, Rocío le dio una nota a Intrusos y reveló la charla privada que tuvo con su expareja, vinculada al conflicto con Ojeda.

"Le pregunté a Diego qué pasó (con Ojeda) y él me dijo 'lo que pasa es hay una parte que no entendió esta chica. Yo no tengo nada con ella y puedo hablar con quien quiera'". G-plus

"Cuando él estaba con Verónica Ojeda en México, ¿vos hablabas con él?", le preguntó Jorge Rial a Oliva. Y ella contestó detalladamente: "Yo hablé con Diego cuando él estaba en México. No sé si estaba ella o no. Más tarde me enteré por un tweet que puso Lío Pecoraro que ella se fue porque vio unos mensajes míos. Después yo le pregunté a Diego y él me dijo 'sí, lo que pasa es hay una parte que no entendió esta chica. Yo no tengo nada con ella y puedo hablar con quien quiera y si se quiere enojar...'. Yo solamente quería saber qué es lo que había pasado... Porque no es mi tema, pero se lo pregunté. Él siempre que le ponían un micrófono decía que estaba solo".

"Nunca le mandaría fotos íntimas mías. Ustedes saben lo que es el mundo de Diego, agarran una foto mía y salgo en todos los diarios... Además, estoy separada". G-plus

En esa línea, a Rocío le preguntaron si en este último tiempo le mandó fotos hot a Diego, dado que ese habría sido otro de los desencadenantes del enojo de Verónica con Maradona. Pero la futbolista lo negó con firmeza: "No sé si ustedes dijeron que yo le mandaba fotos desnudas... Pero no, nunca le mandaría fotos íntimas mías, menos a Diego. Ustedes saben lo que es el mundo de él, agarran una foto mía y salgo en todos los diarios. No sería tan tonta de hacer una cosa así. Además, no corresponde, estoy separada".