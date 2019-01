Fue noticia: Rocío Oliva (28) arrancó el 2019 lejos de Diego Maradona (58). Tras seis años de relación, la ruptura se dio a fin del año pasado y ahora ella se dispone a empezar una nueva vida.

La joven volvió a nuestro país para sumarse al plantel femenino de River (el club de sus amores) y además está estudiando para ser directora técnica de fútbol.

En diálogo con la periodista Julieta Argenta para La Página Millonaria, Oliva contó: "Estoy estudiando la carrera de DT, no sé si para trabajar como directora técnica pero sí para ser ayudante de campo y aprender de un hombre o una mujer que esté al mando de un equipo. Ese sería mi sueño. También hay una posibilidad que se va a definir ahora en marzo, sobre una propuesta para ser comentarista deportiva".

Además, Rocío reveló una insólita anécdota que ocurrió el 9 de diciembre, día de la súper final de la Copa Libertadores que River terminó ganándole a Boca 3 a 1. "No vimos juntos ese partido porque Diego se levantó y dijo: 'En esta casa no se va a ver', no lo podía creer, ahí entendí que ya estaba casi afuera de la 'casa de Gran Hermano', como yo llamaba a nuestra relación. No lo dudé ni un momento y le dije que entonces me iba, me armé un bolso y me fui. Está bueno ser así, siento que en todos estos años no cambié y pude seguir siendo yo, no me cambió ni un país ni un presidente, ni un viaje ni Maradona", dijo la expareja del ídolo.

Rocío también aclaró: "Parece que soy fuerte, y quizás lo sea, pero no está bueno que digan cosas de mí que no son ciertas. Ahora, por ejemplo, decían que yo empujé a Diego por las escaleras y que eso le produjo una lesión en el hombro. No lo puedo creer. La realidad es que Diego está operado del hombro hace un año y medio. Se operó en Dubai".

Terminante sobre el final de la pareja, Oliva agregó: "Tengo muchos recuerdos lindos, pero es una relación que está terminada. Diego cuando se enoja no le ganás pero, por las buenas, tiene un corazón enorme y a veces la gente se abusa. Yo tengo muchísimo cariño por él y sé que él por mí".

Rocío también se refirió a su estado sentimental actual: "Estoy tranquila en el amor, mi separación es muy reciente y especial. Estar de nuevo en pareja me va a costar pero lo voy a lograr. Quiero estar en pareja de nuevo y sentirme bien".