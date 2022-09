Rocío Moreno está de novia y Paulo Londra todavía no se enteró

Al igual que Paulo Londra (24), también Rocío Moreno (24) rehízo su vida sentimental a un año de la separación, según admitió la propia madre de Isabella (2) y Francesca Londra (7 meses).

"Hay alguien en mi vida, y nos hace muy felices a las tres", afirmó Rocío sonriente tras su barbijo en una nota con Intrusos.

Luego, especuló que "creería que no" de su romance el padre de sus hijas.

Más sobre este tema Paulo Londra y Duki causan furor con su esperada colaboración: Party En El Barrio

Por último, Rocío Moreno fue tajante sobre el valor que le da a la opinión de Paulo Londra, quien está en pareja con Martina Quetglas, sobre su incipiente noviazgo: "No es algo que a mí me importe".

ROCIO MORENO HABLÓ DE SU VÍNCULO CON PAULO LONDRA, A UN AÑO DE SEPARADOS

"Estoy pasando un momento fantástico. Estamos muy felices", aseguró Rocío Moreno.

Más tarde la ex de Paulo Londra explicó: "Estamos con todo el tema de la mudanza, nos estamos acomodando y es algo que me pone muy feliz. Estamos muy tranquilas las tres. No veíamos la hora de tener el espacio para las nenas, su habitación, el cuartito de juegos para que jueguen con sus perros".

"Fueron momentos difíciles, angustiantes y estresantes, pero se dio todo por el bien de las nenas. Con Paulo tenemos diálogo, así que es algo que nos pone bien, tranquilos, y con las nenas está fantástico", cerró Rocío Moreno, la madre de las dos nenas de Paulo Londra.