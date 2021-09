Rocío Marengo reveló su incómodo encuentro con Benjamín Vicuña y China Suárez: "A ella no le gustó mi saludo"

El paso de Rocío Marengo por La Academia de ShowMatch viene siendo uno de los que más da que hablar. En un móvil con Los Ángeles de la mañana, volvió a apuntar contra Intrusos… ¡y terminó hablando de un incómodo encuentro que tuvo con Benjamín Vicuña y la China Suárez!

“Benjamín es un divino. Yo me lo encontré hace poco en un shopping y estaba con la China. Yo lo veo y a mí me salió gritarle ‘¡Benja!’. Claro, a la China no le gustó mi saludo”, lanzó, picante en el ciclo de Ángel de Brito, sobre el encuentro que se dio en Chile.

Rocío contó que ella lo había entrevistado en un ciclo de la TV del país vecino. “Yo estaba con el barbijo y me junté a comer con una amiga. Le digo ‘che, ¿me reconocés con el barbijo? Porque lo saludé a Benjamín y no sabe quién soy’. Ahí mi amiga me dijo ‘con esa voz de pito, seguro que sabe’”, contó, divertida.

“Benja sí me reconoció, amoroso. Pero la cara de la China, no le gustó. Lo que pasa es que yo en Chile estoy de igual a igual con Benja”, remató, con humor mientras remarcaba que la actriz no había tenido la mejor de las reacciones.