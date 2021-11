Rocio Marengo y su relación con los hijos de Eduardo Fort tras la crisis: "Les dije que es preferible tener una madrastra piola como yo"

Por más que Rocío Marengo recompuso su relación con Eduardo Fort, luego de la crisis que se desató con su reclamo en vivo en La Academia contra su pareja por no ir al programa, el vínculo con los mellizos Angie y Pietro (13), y Macarena Fort (21) quedó herido.

"A raíz de todo esto que pasó cambié un poquito la manera (de manejarme con los hijos de Edu), veremos después qué pasa más adelante. Por ahora voy a dejar que cada uno hable lo que quiera", afirmó Marengo.

Pampito y La Barby le preguntaron a Marengo en Soy tan Biutiful (sábados de 22 a 24 por FM Pop, 101.5) si estaba "todo bien con las chicas", luego de que Karina Iavícoli revelara el tenso reencuentro de Rocío con Macarena y Angie.

"A raíz de todo esto que pasó cambié un poquito la manera (de manejarme con los hijos de Edu), veremos después qué pasa más adelante" G-plus

"Siempre me las rebuscaba para tratar de nombrarlos porque a ellos también les divertía un montón que los nombre. Pero a raíz de todo esto que pasó cambié un poquito la manera (de manejarme con los hijos de Edu), veremos después qué pasa más adelante. Por ahora voy a dejar que cada uno hable lo que quiera", se explayó.

Más sobre este tema Karina Iavícoli reveló el tenso reencuentro de Rocío Marengo con la hija de Eduardo Fort: "Se hacía la amiga"

"Cuando voy a la casa de Edu los chicos están y nos saludamos", aseguró sin entrar en polémicas.

"A los chicos de Eduardo Fort les dije: 'tuve padres separados y prefiero tener una madrastra como yo que, me salta la térmica, pero soy re piola'. Yo me súper recomiendo de madrastra". G-plus

Entonces, Rocío aseveró que será más prudente con los hijos de Eduardo Fort y Karina Antoniali: "A partir de todo esto que pasó siento que ya no voy mencionar a los hijos de Edu, voy a dejar que pase un poquito el tiempo. Cada uno está en su derecho si quiere salir a hablar. Yo nunca voy a contestar algo".

Al final, Rocío Marengo confesó qué les dijo a Pietro, Angie y Macarena luego del escándalo mediático y familiar: "A los chicos de Edu les dije: 'tuve padres separados y prefiero tener una madrastra como yo que me salta la térmica, pero soy re piola'. Yo me súper recomiendo de madrastra".