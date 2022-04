Rocío Marengo negó su separación de Eduardo Fort con una fuerte frase: "Yo tengo un segundo lugar porque tiene hijos"

Rocío Marengo (42) negó su separación de Eduardo Fort con una frase tan contundente como fuerte.

"No estamos separados. Obvio que yo tengo un segundo lugar porque Edu tiene hijos, y como novia entiendo que son su prioridad", se sinceró la modelo en una nota con Socios del Espectáculo en referencia a Macarena, Angie y Pietro, fruto del matrimonio del hermano de Ricardo Fort con Karina Antonialli.

"Hoy mi prioridad es mi bebé también. Entonces, para mí hoy todo lo que tenga que ver con el resto no me importa. Porque yo estoy en mi tratamiento, por suerte acompañada por mi familia, por Edu, amigas... La realidad es que perdón si les molesta mi felicidad y mi presente, pero yo tengo de estar con gente que quiere estar conmigo, no porque lo tengo atado", continuó Marengo.

Más sobre este tema Aseguran que Rocío Marengo se separó de Eduardo Fort tras ocho años en pareja y contar sus deseos de ser mamá: "Está cansada"

Entonces, Rocío afirmó: "Lo sigo eligiendo porque lo amo, porque a esta altura de la vida ya conoce a la otra persona, se entiende, se elige. Yo no voy a atarlo. Él me elige a mí con mi proyecto (de ser madre soltera)".

Al final, Rocío Marengo reafirmó su amor por Eduardo Fort: "Hay determinada gente que quiere que nos separemos. Tienen que entender que con Edu estamos hace un montón de tiempo (N del R: ocho años) y como cualquier pareja larga tuvimos algún que otro mal momento, pero nos seguimos eligiendo".

Más sobre este tema La ex de Eduardo Fort le respondió a Rocío Marengo: "Lo único que me interesa es la felicidad de mis hijos"

ROCÍO MARENGO ENFOCADA EN SU TRATAMIENTO DE FERTILIDAD, APOYADA POR EDUARDO FORT

Por otra parte, Rocío Marengo se alegró al hablar del tratamiento de fertilidad para convertirse en madre soltera, con el respaldo de Eduardo Fort.

Más sobre este tema Rocío Marengo explicó por qué decidió ser madre soltera: "Mi deseo no es atarme a un hombre"

"Ahí estamos con el tratamiento, muy contenta, muy feliz. Disfrutando de todo. Tratando de bajar un poco la ansiedad porque hay que esperar, hay cosas que no dependen de uno ni de la gente que tengo a mi alrededor, que las va a hacer Dios. Ojalá se dé porque es lo único que quiero en este momento en mi vida", afirmó.

"Es el deseo más grande que tengo en mi vida el ser mamá. Cambiaría todo lo que construí por este sueño que tengo", manifestó Rocío Marengo.