Rocío Marengo mandó al frente a Lourdes Sánchez por su rol en el chat de La Academia: "Es la buchona del grupo"

Al iniciar su incursión en ShowMatch La Academia, Rocío Marengo inauguró el chat de participantes del certamen y quedó como ‘administradora’ junto a Lizardo Ponce. En el ciclo que conduce Marcelo Tinelli, la exvedette contó que quiere tomarse un respiro de este rol y mandó al frente a Lourdes Sánchez, a la que acusó de ser “la buchona” del grupo.

“Me estoy por bajar como administradora porque estoy colapsada con el teléfono. Me hice un ‘team’ en Instagram y subieron los seguidores a full, que son gente que me empezó a ver acá en La Academia. Subí como 10 mil seguidores”, le contó Rocío a Marcelo Tinelli. “La princesita dijo que usted es la buchona del grupo y agregó que ella tiene códigos”, le señaló el conductor, pícaro.

“Yo no soy, y como me acusan tengo que acusar porque, para mí, la buchona es Lourdes Sánchez. No está dentro de La Academia pero filtra todo”, se defendió Rocío Marfengo y dio detalles sobre otros participantes ‘peligrosos’. “Con Barby Franco hay que tener cuidado y Sofía ‘Jujuy’ Jiménez es bravísima”, agregó la exvedette.