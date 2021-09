Rocío Marengo habló a corazón abierto sobre su catarsis contra Eduardo Fort: "Colapsé y me desahogué en la pista"

Después de haberse quebrado en llanto al aire en La Academia de ShowMatch (eltrece), Rocío Marengo habló a fondo sobre su relación con Eduardo Fort y admitió que está cansada de remarla desde hace tantos años.

Muy sincera, afirmó que no pudo aguantar su angustia y que sintió la necesidad de que se sepa por lo que está pasando a nivel personal.

"Me desahogué en la pista, el trabajo es un bálsamo para mí. Siempre ha sido mi refugio. Toda la vida trabajé muchísimo. Mal o bien, yo siempre me mantuve vigente trabajando en los mejores proyectos y formatos, no solo en Argentina sino en Chile también. Una vez más me refugio en un número 1 que me supo contener en un momento de colapso. Me gusta llegar a la gente y que sepan como soy”, expresó para las cámaras de eltrece tras su catarsis en el certamen.

Acto seguido, Rocío remarcó que la angustió un montón haberse dado cuenta al aire de que su pareja, luego de todo lo que ella habría hecho para recomponer la relación, no está a su lado.

"Colapsé, yo soy así en la vida... Había tenido una noche muy linda, puntajes muy altos y sentí que me estaba yendo de la pista y no había contado lo que me había pasado... No era solo el baile, el no baile, el truco o el no truco. Había algo más profundo, yo vengo remando una relación hace muchos años y hoy me doy cuenta de que no me acompaña, que no está, colapsé y se lo conté”, expresó, sincera.

Y se despidió revelando cuál fue la "gota que revalsó el vaso" e hizo que se diera cuenta de que ya no sabe como "remar" su noviazgo.

"Fue no poder tenerlo en la pista acompañándome en un programa que me hace feliz, que me da un re lindo lugar, que todas mueren para estar en esta pista y yo estoy convocada... Y Marcelo me da tiempo... No lo estoy llevando a que baile en la pista", sentenció.