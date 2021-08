Rocío Marengo explicó picante por qué no volvería a MasterChef: "Está editado y no es un reality, arman personajes"

Desde que fue eliminada por segunda vez de MasterChef Celebrity, Rocío Marengo brindó varias notas en las que explicó que no vivió una buena experiencia como participante del ciclo de Telefe. En una entrevista con Intrusos, la modelo explicó que a ella “no le dijeron cómo eran las cosas” al venderle el programa como un reality cuando en realidad “está todo editado y arman personajes”.

“Yo soy lo que soy en cualquier programa. En ShowMatch, en cualquiera al que voy de invitada”, dijo Rocío Marengo, y comparó su rol en La Academia con el de MasterChef Celebrity. “Cuando hay edición, es más complicado el tema. No lo tomo como que es igual. Esto es reality, en esto me van a ver con mis cosas buenas y malas”, agregó, y afirmó que el estilo de trabajo la perjudicó.

“Por supuesto que me vi perjudicada con la edición. La edición me jugó una mala pasada. No me fui enojada pero no me gustó ser parte de algo editado, no me gustó”, dijo Rocío Marengo. “A mí me gusta que me digan las cosas como son. Te lo venden como un reality pero la realidad es que está editado, no es un reality. Arman personajes que ellos quieren.”, concluyó sobre MasterChef Celebrity.