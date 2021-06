Rocío Marengo descolocó a Laurita Fernández con un comentario sin filtro sobre Nico Cabré: "Quiero que te arregles con él"

A tres meses de separarse de Nicolás Cabré, Laurita Fernández sale a la cancha con El club de las divorciadas, programa que verá la luz el 14 de junio por eltrece.

Sin perder de vista la nota promocional que la conductora le estaba dando a LAM, Rocío Marengo linkeó con astucia la temática del reality con la vida amorosa de Fernández.

"Laurita, ¿a vos ya te ayudó tu programa para superar algo de tu separación?", disparó la "angelita" invitada, sabiendo que Laurita tendrá profesionales a su alrededor, como un psicólogo, una sexóloga y una abogada.

Asintiendo, la conductora le contestó con humor: "Yo los interné". Acto seguido, Rocío la descolocó con un efusivo comentario sin filtro: "Laurita, quiero que te arregles, me encantabas con Nico. Me encantaba la pareja".

Sin poder disimular su asombro ante tan inesperado bocadillo en vivo, Laurita Fernández le respondió, muy sincera: "No sé qué contestar a eso, pero bueno… Sí, los interné, les pregunté de todo. Ellos no sabían que yo estaba transitando mi separación y es increíble cómo le daban en la tecla a todo. Después les blanqueé lo que me estaba pasando. He tenido charlas que me vinieron muy bien. Entender por qué pasan determinadas situaciones te ayuda a transitarlas más tranquilas, y decir 'no soy la única'".