Rocío Marengo cuestionó el puntaje perfecto de Pampita a Barby Franco: "Un puntito por ser amiga puede hacerme quedar afuera"

Lejos de que los altos puntajes de Pampita a Barby Franco -a quien señaló como su favorita en varias oportunidades- quedaran en el pasado, Rocío Marengo compartió su molestia por la actitud de la jurada y se lo hizo saber en vivo.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito evaluó a la participante en La Academia de ShowMatch: “Dijiste que el 10 que le regaló Pampita a Barby complicaba a todos los participantes”, expresó. A lo que Marengo se sinceró: “Es verdad que lo dije, pero un poco hablando por mis compañeros. Ellos no me lo pidieron, me mandé sola porque me pareció eso”.

“Lo dije con buena onda. A mí me encanta como puntúan, pero me parece que en las primeras semanas jugar un poco con las amistades está bueno, pero en este ritmo en particular muchos lloraron en los ensayos y, estamos cansados. A veces, un puntito por ser amiga puede quedar afuera una bailarina o bueno… o yo”, agregó Rocío.

Por último, Pampita halagó la performance de la concursante y cerró su crítica con un consejo: “No se enganchen con lo que hace el compañero o qué puntaje le ponen. Cada uno que se ocupe de traer u corografía bien aprendida y darlo todo en la pista que acá vamos a valorar todo. Eso de compararse nunca les va a funcionar, que cada uno tenga su mejor versión”.