Roberto García Moritán se emocionó con un fuerte pedido de Carmen Barbieri

A Carmen Barbieri le bastó tener una entrevista personal con Roberto García Moritán para confirmar lo que ya sospechaba de él por la felicidad de Pampita con su marido, y por eso la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) lo hizo emocionar al elogiarlo y hacerle especiales pedidos.

"No me defraudes. (…) Sos un tipazo. Pampita se merecía este amor", afirmó Carmen ante el padre de Ana García Moritán Ardohain (1).

Con la vista clavada en los ojos del legislador porteño de Juntos por el Cambio, Barbieri expresó: "Te felicito porque tenés una linda mujer, una linda familia, una linda cara. Sos sincero. Ojalá no me defraudes. Porque yo apuesto a la gente, uno mira a los ojos y llega al interior. Vos mirás a los ojos, no bajás la cabeza".

Conmovido, el marido de Pampita se limitó a agradecer el gesto: "Sos una divina, Carmen. Te quiero de verdad".

Al final, Carmen Barbieri le hizo un pedido a Roberto García Moritán: "Ojalá todo esto lo vuelques en la política y nos des una mano. Mi país es tan lindo y necesitamos tanto de gente honrada y honesta, con dignidad y ganas de trabajar".

ROBERTO GARCÍA MORITÁN HABLÓ DE SU RUTINA CON PAMPITA

Por otra parte, Roberto García Moritán explicó cómo combina su actividad en la legislatura porteña y su rol de padre de tres hijos y marido de Pampita.

"Todo lo que hago en la vida, desde las pequeñas cosas hasta lo más grande, es por mis hijos", afirmó el economista, quien luego reconoció que le "dolió mucho" no poder pasar el primer cumpleaños de Ana en Ibiza junto a Pampita para permanecer en Argentina en medio de la crisis económica.

"Los martes a la noche es mi día de amigos desde hace 20 años y es importante seguir manteniéndolo. Jugamos al fútbol un rato, somos todos malos pero nos divertimos, y lo llevamos a Benjamín Vicuña", continuó.

Por último, Roberto García Moritán contó que se levantaba a las 6 de la mañana y explicó: "En el último tiempo Pampita estaba llegando a casa mucho más tarde que yo porque grababa El Hotel de los Famosos, con lo cual no nos veíamos e hicimos un gran esfuerzo. Dormimos muy poco, y los fines de semana son nuestros, familia y nosotros. Tenemos muy pocos eventos sociales".