Roberto García Moritán contó qué le molesta a Pampita de él: "Me reta"

En LPA estuvo invitado Roberto García Moritán y respondió preguntas sobre su vida familiar con Pampita. Allí terminó contando del fanatismo de la conductora de El Hotel de los Famosos por el orden y la limpieza y cómo hace para que todo esté en su lugar.

“¿Se pudre en tu casa si mojás la tabla del inodoro? “¿Son muy pulcros los dos?”, le preguntó Florencia Peña al legislador. “Sí, sí. Somos muy cuidadosos”, reconoció, tentado de risa, mientras la actriz le daba la razón: “Sabés que se les nota a los dos”

“Yo soy muy cuidadoso, pero una gota no pasa nada”, respondió el empresario. “Siempre veo las fotos de la casa y está todo muy hermoso, muy acomodado”, exclamó, sorprendida.

"Ella me reta. Me dice ‘¡dejaste eso tirado!’. ‘Sí, amor’". G-plus

ROBERTO GARCÍA MORITÁN CONTÓ POR QUÉ SE ENOJA PAMPITA CON ÉL EN LA VIDA DIARIA

Aunque Roberto terminó reconociendo que es la modelo quien marca el tiempo para que todo esté impecable en su hogar. “Ella es ordenada. Yo soy más reo, si hubieras visto mi departamento de soltero sería es un escándalo”, admitió.

“Ella es Señorita Rottenmeier. Pampa es una cosa… Es perfecta. ¡Cómo se puede!”, comentó la animadora, que compartió el jurado de Bailando 2019 y logró hacerse amiga. “Ella me reta. Me dice ‘¡dejaste eso tirado!’. ‘Sí, amor’”, contó divertido el papá de Anita.

Y Florencia recordó la cercanía que tenían con Carolina durante el ciclo de Marcelo Tinelli. “No me cabe duda de que te reta porque me retaba a mí cuando yo estaba trabajando con ella por las cosas que decía. Me decía ‘Florencia, te perjudicás’. Yo la amo. La quiero mucho”, aseguró la conductora.