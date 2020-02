Ricky Martín habló del pañuelo verde en su nuevo clip: "Siempre voy a defender el derecho de la mujer de hacer lo que quiera con su cuerpo"

Entre las distintas causas sociales que Ricky Martin apoya y defiende, la lucha por legalizar el aborto en los países donde aún es considerado un delito ocupa un lugar central.

Así lo demostró en su último video, Tiburones, en el que se puede ver a una chica luciendo en su cuello nuestro emblemático pañuelo verde, símbolo de la campaña nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Argentina.

Y luego de que la inclusión del pañuelo le generara tantas señales de apoyo y de celebración como críticas entre quienes opinan distinto, el cantante puertoriqueño habló y se mostró categórico al reafirmar su apoyo a la libre decisión de las mujeres sobre sus cuerpos.

"Yo siempre lo que he querido es el derecho de la mujer de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Siempre lo voy a defender", dijo Ricky en una entrevista que brindó a The Associated Press en la que además comentó que la idea de llevar el emblema verde no fue suya sino de la actriz convocada para filmar el video.

Ricky reafirmó el sentido que para él tiene lo que hace en cada uno de sus discos. "Mi música la voy a utilizar para que lleve el mensaje de todos aquellos que no están siendo escuchados", aclaró.

Sus nuevas canciones, con un tono social, relatan el clima que se vive en Puerto Rico, donde la población aún se recupera de los desastres que provocó el huracán María.