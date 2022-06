Ricky Diotto habló de los motivos de su sorpresiva separación de María Fernanda Callejón: "Acá no hubo infidelidades"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto confirmaron su separación tras once años en pareja y una hijita en común, Giovanna.

Tras haber dado la inesperada noticia mediante un comunicado que redactaron juntos, él le dedicó con conmovedor posteo.

Ricky, además de contar qué los llevó a separarse, aclaró que siempre serán familia por su hijita Gio.

RICKY DIOTTO CONTÓ POR QUÉ SE SEPARÓ DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

"Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó, acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca, simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie...", aclaró Ricky en su sincero posteo en Instagram.

Y siguió: "Por eso, con Fer tomamos la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida teniendo como prioridad la felicidad de nuestra hija".

Antes de cerrar, remarcó que siempre estará agradecido por los buenos momentos vividos con la mamá de su hija.