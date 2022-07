Ricky desenmascaró a su padre en La Voz Argentina: "El único Ricardo Montaner aquí soy yo"

Comenzaron las batallas en La Voz Argentina y entre los duelos que llevan adelante los miembros de los “teams” de los jurados, Ricky encaró a su padre y le recalcó que él es “el único Ricardo Montaner de la familia”.

Todo comenzó luego de la batalla que protagonizaron Cecilia y Melibea cantando a dúo el tema Diamonds que inmortalizaron Rihanna y Sía, y Lali Espósito se confundió a la hora de identificarlas.

Esto llevó a que la jurado de Parque Patricios recordara que su nombre no es “Lali” sino Mariana, y reconoció que no responde si alguien la llama así en la calle. El apodo de Lali se lo puso su hermano Patricio, apenas un año mayor, que no podía pronunciar su nombre de pequeño.

Más sobre este tema La reacción de Lali Espósito cuando Ricky Montaner dijo que el matrimonio con Stefi Roitman lo hizo más sabio

RICKY MONTANER DESENMASCARÓ A SU PADRE EN MEDIO DE UNA BATALLA DE LA VOZ ARGENTINA

“Cómo que no te llamas Lali? Yo pensé que te llamabas Lali. ¡Qué desilusión!”, le dijo Montaner, a lo que Espósito le respondió: “Claro, vos tampoco sos Montaner”. “¿Cómo? Sí que sou Montaner”, le retrucó el jurado.

“Si Montaner sí es, lo que no es, es Ricardo”, acotó Ricky. “Claro, es Héctor”, aportó Marley, ocasionando que el papá de los cantantes reconozca que se llama “Héctor Eduardo Reglero Montaner”.

“Él único Ricardo Montaner aquí soy yo”, afirmó, con gesto desafiante, Ricky. “¡Seguridad, llévese al farsante!”, aportó Marley, a pura risa, aunque a Héctor Eduardo no le gustó para nada el término que empleó el conductor.