Ricardo Montaner reveló en La Voz Argentina un secreto sobre Mau y Ricky: "Ellos nunca han aprendido a andar en bicicleta"

Ricardo Montaner regresó a su puesto de jurado de La Voz Argentina y lo hizo acompañado por sus hijos Mau y Ricky, que ya le han “robado” varios participantes a sus colegas en su primera semana en el reality. Sin embargo, el cantante de Valentín Alsina no deja de lado su rol de padre en el certamen y por eso no dudó en quejarse al aire frente a un participante de que sus hijos, de 27 y 30 años, no han aprendido todavía a montar en bicicleta.

Este martes llegó el debut de Gustavo Tacchi, un contratista agropecuario de Santa Fe que conquistó a La Sole y a Lali Espósito con Moscato, pizza y fainá de Memphis la blusera. El artista contó que es vocalista desde hace 22 años “por vocación” y que sale a tocar con una banda de amigos.

Tras deleitar al jurado nuevamente con Todo tu amor de Jaf, y contó que a sus hijas les canta la versión de ese autor de Maravillosa esta noche. “Hablando de hijos, si me haces mandar dos bicicletas para mis hijos. Miralos, ellos usan rueditas porque nunca han aprendido a montar en bicicleta”, dijo Ricardo Montaner, poniendo en aprietos a Mau y Ricky, que ya no son niños.