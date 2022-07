Ricardo Montaner, letal contra dos concursantes La Voz Argentina: "Yo estaría enojado"

La Voz Argentina comenzó con sus batallas y el equipo de Ricardo Montaner tuvo en la noche del jueves un enfrentamiento vocal entre Olivia Cuan y Nuria Dutour, participantes quienes no conformaron al cantante con su performance … ¡y él fue muy crítico!

“No estoy para nada conforme con la batalla. Desfiguraron toda la melodía original de la canción, la mayor parte la cambiaron. Si fuera el autor, estaría enojado”, empezó diciendo, luego de que Lali Espósito como Mau y Ricky y Soledad habían elogiado a las participantes. Las chicas habían interpretado Imaginate sin mí de Luis Fonsi.

“Hubo mucha inseguridad”, se lamentó. “Voy a tomar la decisión basándome en la batalla y un poco en el futuro para que podamos corregir el rumbo. Si tomo a la batalla como tal, tendría que elegir a la que menos mal salió en vez de a la mejor”, aseveró, para terminar eligiendo a Olivia para que pase a la próxima etapa. ¡Ay!

"No estoy para nada conforme con la batalla. Desfiguraron toda la melodía original de la canción, la mayor parte la cambiaron". G-plus

RICARDO MONTANER SE TAPÓ LOS OIDOS CUANDO UNA PARTICIPANTE DE LA VOZ ARGENTINA CANTÓ UN TEMA DE LALI ESPÓSITO

La Voz Argentina sigue su curso mientras los jurados arman sus equipos, aunque todavía están lejos de llegar a los 20 participantes cada uno, y este jueves dejaron ir a una participante que cantó un tema de Lali Espósito e hizo que Ricardo Montaner se tape los oídos. No todos los cantante que realizan la audición a ciegas llegan en las mismas condiciones al escenario, y ese fue el caso de Aldana Eve una joven santafesina de 25 años que llegó a Buenos Aires hace algunos años tras ganar una beca.

Aldana contó que la pandemia de covid tuvo un doble efecto en ella pues no solo regresó a su ciudad, sino que el aislamiento y la lejanía la llevaron a desilusionarse. “Me decía, esto no es para mí, no voy a llegar”, contó.

Más sobre este tema Ricky desenmascaró a su padre en La Voz Argentina: "El único Ricardo Montaner aquí soy yo"

Pese a su poca confianza en sí misma, Aldana superó las audiciones iniciales y llegó al escenario, donde entonó Del otro lado, una canción del primer disco de Lali Espósito (A bailar, 2014) aunque los nervios le jugaron una mala pasada.

Más sobre este tema Ricardo Montaner compartió su emotivo reencuentro con Indigo y Evaluna: "Llanto y más llanto"

La cantante falló en lo referente a la entonación y a la afinación, y eso se dejó ver en la cara de los jurados, y en sus gestos, como los de Ricardo Montaner, que no solo cerró los ojos sino que se tapó los oídos.

Más sobre este tema Marcelo Tinelli y Cris Morena visitaron a los Montaner: las fotos del encuentro

Finalmente, ningunos de los cantantes se dio vuelta para darle su patrocinio a Aldana, aunque Lali le agradeció el buen gesto de usar su canción y no solo corrió a abrazarla, sino que le recomendó que elija cualquier otra canción para volver en alguna futura edición del reality.