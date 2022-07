Ricardo Darín enfrentó las críticas por haber tramitado la ciudadanía uruguaya: "Sigo pagando los impuestos"

Ricardo Darín contó re contento que logró tramitar la ciudadanía uruguaya. Acto seguido, comenzó a recibir un montón de críticas.

"Lo único que me falta es el termo abajo del brazo y el mate, le mandamos un saludo a la muchachada...".

"Estoy muy contento que Uruguay entró al Mundial porque estuvimos cortando clavos", había dicho, feliz, en diálogo con El show del regreso (Radio Ensamble).

RICARDO DARÍN HIZO UNA TAJANTE ACLARACIÓN CON RESPECTO A SU CIUDADANÍA URUGUAYA

Cansado de las críticas, el actor hizo una contundente aclaración en Twitter. Con firmeza, remarcó que no está instalado en Uruguay y que sigue pagando impuestos en Argentina.

"Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado que no sea mi casa...".

"Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años...". "Odiadores, a dormir, es tarde", cerró, visiblemente enojado.

¡Clarito!