Rial reveló detalles de su escandalosa separación de Silvia D’Auro: "No me dejaban entrar al country donde vivía y pasé por arriba"

Este verano, Julieta Prandi (38) dio a conocer su conflictiva separación de Claudio Contardi (51), empresario con quien tuvo dos hijos, Mateo (8) y Rocco (4). Sin embargo, en ese momento, la modelo manifestó que la ruptura tenía varios meses y que ella fue la que dejó el hogar familiar junto a los menores.

En pie de guerra con su exmarido, con quien estuvo 12 años en pareja, la modelo contó que Contardi le prohibió su ingreso a la casa que tienen en un country, en Martínez.

Abordando el tema en Intrusos, Jorge Rial (58) trazó un paralelo con su divorcio de Silvia D’Auro (54), empresaria con la que disolvió legalmente su vínculo en 2012, luego de 21 años de matrimonio.

"Me ha pasado alguna vez que trataron impedirme entrar al country en donde yo vivía, y era el propietario. Yo agarré y pasé por arriba". G-plus

"En los countries rige otra ley, no es la ley que rige de puertas para afuera. Esto de 'es del matrimonio' les chupa un huevo. A ellos lo que les importa es quién está adentro de la casa. Y se los digo porque me ha pasado alguna vez que han tratado de impedirme entrar al country en donde yo vivía. Yo agarré y pasé por arriba", recordó el periodista, sin hacer mención directa a su exmujer.

Luego, agregó: "La realidad es como vos no hacés uso de esa casa, para ingresar tenés que pedir permiso. Te tenés que presentar en la guardia como un visitante nativo y te tienen que dar permiso. A mí me pasó y yo era propietario. Igual yo pasé (a la fuerza)".

En diálogo directo con Prandi, Adrián Pallares contó cómo está anímicamente la modelo, en este escandaloso y doloroso litigio con Contardi: "Julieta está muy angustiada, en una parte de su cabeza, ella no entiende lo que está pasando. No entiende cómo se equivocó con este hombre, no entiende que la situación sea tan violenta".

"Cuando conocés a tu pareja te separás, por eso nadie se separa de un día para el otro. Siempre tardás dos años mínimo en tomar la decisión de irte. Irte es difícil". G-plus

Interesado en el tema, Rial tomó la palabra y volvió a ponerse como ejemplo: "Esa pregunta me la hice yo alguna vez y la he escuchado. No es una mala elección. Elegiste a una persona que después cambió". Y Marcela Tauro acotó: "Los abogados dicen que conocés a tu pareja cuando te separás”. Contradiciendo esa frase, el conductor habló desde su experiencia con D’Auro: "No, la conocés antes. Porque conocés a tu pareja, te separás. Es distinto. Cuando conocés a tu pareja te separás, por eso nadie se separa de un día para el otro. Siempre tardás dos años mínimo en tomar la decisión de irte. Irte es difícil. La cosa de la culpa de '¿cómo elegí a este tipo?', no, estaba enamorada y se llevaban bien. Pero un día algo le pasó".