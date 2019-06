La muerte de Beatriz Salomón reavivó la polémica por la cámara oculta que realizó Punto Doc en el año 2004 con su por entonces marido, Alberto Ferriols, como protagonista, que ella vio en vivo en el piso de Intrusos en la noche con Jorge Rial y Luis Ventura.

Por ese motivo, la exvedette le inició un juicio al conductor y tras su muerte muchos criticaron a Rial, quien presenció junto a la pareja las imágenes de Ferriols intercambiando una cirugía por sexo a una chica trans.

En medio de las fuertes críticas, Rial decidió hacer un descargo al comienzo de Intrusos el día martes y contó su versión de qué ocurrió en el estudio de América mientras salió al aire la cámara oculta de Punto Doc.

El conductor aseguró que pensaba que la investigación era por un tema de habilitación del médico y se sorprendió al aire con el escandaloso video: “Está saliendo al aire de Punto Doc y en un momento todos descubrimos que la cámara oculta no era por un tema de habilitaciones sino que era porque Ferriols hacía cirugías a chicas trans a cambio de sexo”.

“Cuando vimos esto, esto era un cementerio. El clima fue de silencio. Ferriols se pone blanco, colorado, azul, violeta... un arco iris. Beatriz le dice tres veces 'ese no sos vos, ¿no?', no me voy a olvidar nunca. Él intenta, balbuceando, defenderse”.

"Cuando escucho que el abogado les dice que se vayan, le digo a ella ‘Beatriz, ¿te querés ir? Andate'. Y ella me dice 'Bajo ningún punto de vista. Nos vamos a quedar y yo voy a defender a mi marido" G-plus

Luego, detalló una llamada que recibió la pareja por parte de su abogado: “En el medio, que no estábamos al aire sino en la previa, lo llama el abogado Mariano Cúneo Libarona. No me acuerdo si a él o a ella. Y le dice 'vayanse, no salgan al aire'. Lo escuché yo, no me lo contó al aire. Ni siquiera Mariano sabía de qué se trataba la cámara oculta, todos creían que era un tema de habilitación”.

“No tiene nada que ver la inclinación sexual de Ferriols. Lo que se denunciaba ahí era que pedía a cambio de cirugías favores sexuales. Era el año 2004, era otra sociedad, éramos todos diferentes, se pensaba de otra manera, se mezcló todo. Era un quilombo”, agregó Rial.

Y aseguró que le ofreció a la actriz retirarse del estudio: “Cuando escucho que Mariano le dice eso, le digo a ella: ‘Beatriz, ¿te querés ir? Andate. Mariano te está diciendo que te vayas’. Y ella me dice 'Bajo ningún punto de vista. Nos vamos a quedar y yo voy a defender a mi marido. ¿Nos vamos a quedar Alberto, no?’. Él dijo que sí, pero se quería ir”.

“No me voy a olvidar nunca un gesto de Beatriz. Ello no sabía de qué se trataba porque si lo hubiera sabido, seguramente no hubiera venido con toda la razón del mundo porque fue humillante para ella. Beatriz había venido con papeles de la municipalidad. En un momento dejó de anotar y con la lapicera empezó a pegarle a la mesa y estuvo haciéndolo hasta el final de Punto Doc”, cerró Rial sobre uno de los momentos más polémicos de la televisión.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!