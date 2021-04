Rial contó que De Brito le hizo una revelación sobre la crisis de Horacio Cabak: "Me dijo que la mujer le nombró a Rocío Oliva"

La separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato tomó un nuevo rumbo luego de que Denise Dumas manifestara en Hay que ver que Rocío Oliva podría ser la tercera en discordia en la pareja. Luego de que la exfutbolista realizara un furioso descargo en las redes y en la TV para despegarse del tema, Jorge Rial reveló que su nombre su revelado nada más y nada menos que por la ex del panelista de Polémica en el bar.

En TV Nostra, Jorge Rial y sus panelistas debatieron largo y tendido sobre el descargo que hizo la ex de Diego Maradona en Polémica en el Bar, y señalaron que varias fuentes aseguraron que Soldato dio su nombre en una lista. “Lo que te puedo decir Jorge es que, así como estamos haciendo hincapié en el nombre de Rocío, y esto lo confirma De Brito, lo da la mujer de Cabak”, aseguró Marina Calabró.

“No es que nosotros sepamos, o estemos convencidos, o estemos afirmando nada. Es la convicción de ella o por lo menos lo que cuenta. Y no es solo Ángel, tengo tres personas más a las que les contó lo mismo”, agregó la panelista desde su casa, donde se encuentra aislada. “Lo mismo pasa con el nombre de Belén (Lanosa). No hay fuente que no haya consultado que no me lo desmientan. Me lo desmienten todos”, concluyó.

"Ángel me está escribiendo por WhastApp y me dice que la mujer nombró a Rocío Oliva" G-plus

“Es así. Ángel me está escribiendo por WhastApp y me dice que la mujer (de Cabak) nombró a Rocío Oliva. ¡Fue la mujer y punto! Así que lo tendrían que arreglar entre ellos”, sentenció Jorge Rial antes de dar por finalizado el tema.