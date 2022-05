Revelaron la tremenda reacción del entorno de Tini Stoessel tras la salida de L-Gante del escenario: "No lo inviten más"

La performance del tema Bar que hicieron Tini Stoessel y L-Gante en el Hipódromo argentino de Palermo este sábado se vio enturbiada por la desconcertante actitud del cumbiero, que se bajó del escenario superior antes de que terminara el tema y se despidió muy rápido del público.

A lo largo del día se tejieron muchas versiones sobre las motivaciones del cantante, entre ellas una supuesta disconformidad con los pedidos no cumplidos por la producción del recital para su camarín, pero él se encargó de desmentirlos en sus redes sociales.

En Mitre Live, Juan Etchegoyen se mostró sorprendido por la actitud del cantante y reveló que desde el entorno de la cantante le contaron que no cayó nada bien la retirada de L-Gante, por lo cual se habría especulado con cortar el vínculo con él.

Más sobre este tema L-Gante hizo su descargo por su show con Tini Stoessel y apuntó a la prensa: "Como siempre, inventan noticias"

LA SUPUESTA REACCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TINI TRAS LA ERRÁTICA ACTUACIÓN DE L-GANTE JUNTO A ELLA

“Tengo información muy sensible que me pude enterar en las últimas horas. (…) Muchos decían que L-Gante podría estar enojado por las cosas que pidió y no se lo otorgaron. Esto fue desmentido por L-Gante en un vivo de Instagram”, contó Juan sobre los videos que publicó el cantante desde Madrid.

“Me cuentan que le entorno de Tini estaría enojado con L-Gante y que, después de que se fue del Hipódromo, empezaron a escucharse diferentes frases como ‘se le subió la fama a la cabeza’, ‘no es profesional lo que hizo’, ‘nunca lo vi así, tan mal’, y ‘no lo inviten más’”, reveló Etchegoyen.

“Tremendas frases del entorno de Tini contra L-Gante. Cuando pregunto quién dijo todo esto, no me dieron ningún nombre. ¿Habrá sido Alejandro, el paá de Tini u otra persona cercana a la cantante?”, se preguntó el periodista en el vivo de Radio Mitre, sin poder respondérselo.