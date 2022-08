Revelaron el polémico historial amoroso de Fernando Gago con famosas

El crudo relato de Mica Vázquez (35) sobre cómo Fernando Gago (36) mantenía una relación paralela con Gisela Dulko (37) desempolvó el plémico historial amoroso del DT de Racing, que incluyó a Silvina Luna (42).

"Ordenamos la línea sucesoria de hechos y concatenaciones de infidelidades reiteradas por parte de Fernando Gago, un depredador desprolijo, torpe, que ha ido dejando a sus mujeres. Que se han ido enterando siempre por mails, chats, publicaciones, revistas, comentarios. Nunca porque él les dice 'no quiero estar más'. Y seguro que las niega", arrancó Rodrigo Lussich.

Luego, el conductor de Socios del Espectáculo arrancó con Silvina Luna en 2004 como una relación informal, pero Luli Fernández aclaró: "Silvina lo sintió como un noviazgo. De hecho, hay imágenes en Rosario y le presentó a la familia".

Vínculo que se dio en paralelo con los primeros tiempos de la relación de cuatro años, y convivencia en Madrid, con Mica Vázquez. Una década después, en pleno Mundial de Brasil 2014, Gago habría insistido sin éxito reconquistar a Luna "estando con Dulko", enfatizó Lussich.

En ese punto, Paula Varela disparó: "Dicen que Silvina no le dio tanta bola a Fernando porque se fue a pasar la noche con Gonzalo Manguera Valenzuela".

Ya en 2009, detallaron que Gago habría comenzado su relación con Dulko sin haber dejado a Mica Vázquez.

En julio de 2011 Fernando se casó con Gisela, con quien fue padre de tres hijos.

Hasta que en 2021 Gisela Dulko "se entera por el chat de mamis que Fernando Gago la había dejado por una amiga de ella que estaba en ese mismo chat", concluyó Rodrigo Lussich en referencia a Verónica Laffitte.

LA OTRA VERSIÓN DE MICA VÁZQUEZ SOBRE EL ENGAÑO DE FERNANDO GAGO CON GISELA DULKO

A contramano de lo que Mica Vázquez había asegurado en Antes que nadie sobre que se separó porque descubrió el engaño de Fernando Gago con Gisela Dulko, hace un año la actriz había explicado otra cosa.

"Yo me enteré que estaba con Gisela Dulko cuando me separé. No me enteré antes. Nunca dije que me enteré cuando estábamos juntos, sino que a los seis meses ya estaban planificando el casamiento", había contado a Paparazzi.