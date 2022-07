Revelan que Julio Iglesias padece serios problemas de salud: "Está en una silla de ruedas"

Julio Iglesias es uno de los cantantes más conocidos de Latinoamérica y del mundo, aunque hace algún tiempo que no se lo ve públicamente, y Jorge Rial explicó que esto se debe a un serio problema de salud.

Rial contó que los innumerables memes que comienzan a aparecer en esta época del año ya no le causan gracia. "Cada vez que los veo ya no me divierto porque me quedó con la imagen que se encontró otro famoso cantante, que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami", dijo.

"Este famoso, con sobrenombre de animal, muy amigo de él, está armando una producción musical de duetos. Y dijo que quiere hacer un dueto con él. Por eso lo fue a visitar a su mansión de Miami", agregó el conductor de Argenzuela.

JORGE RIAL REVELÓ QUE JULIO IGLESIAS SE ENCUENTRA POSTRADO EN UNA SILLA DE RUEDAS

Rial contó que, al no ser recibido por Julio Iglesias en la puerta de su mansión, el cantante preguntó por él y le dijeron que podía encontrarlo en el jardín. “Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio Iglesias. También se ven mujeres en topless, en la pileta”, señaló.

“Cuando se van acercando a Julio Iglesias, ven que no estaba sentado en una silla, sino que está en una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad", agregó.

"Vive de su imagen. No quiere que nadie lo vea así (...) La mujer del cantante, muy religiosa, le dijo a Julio '¿qué es eso?, ¿hace falta?'. Y él le dijo: 'A mi edad los únicos polvos que yo me echo son los que me pongo abajo del brazo y acá, cuando me baño. Pero nadie me va a sacar el placer visual' ", contó el conductor, que adujo “un problemita de memoria” como el mal que afectaría al cantante.