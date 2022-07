Revelan la fuerte opinión de China Suárez sobre la buena onda de Benjamín Vicuña y Pampita tras su separación

Pampito analizó una fuerte frase de Lo Que Dicen De Mí, el primer tema de la China Suárez como cantante solista, y no solo aseguró que se la dedicó a Benjamín Vicuña, también recordó una picante opinión de la actriz, ni bien se separó del actor chileno, respecto a su acercamiento con Pampita.

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era", reza una de las estrofas más potentes del tema que escribió la China.

Desmenuzando a fondo la letra, Pampito expresó en Mañanísima: "Acá ella está hablando claramente de Vicuña. Ella a sus allegados les ha contado, en su momento, que sentía molestia por como Vicuña se hacía la víctima en los medios de comunicación cuando se separaron", reveló el panelista de Ciudad Magazine.

Y agregó, picante: "Cuando Vicuña se empezó a mostrar en una familia feliz con Pampita y los hijos, la China lo sentía como una puesta en escena para hacerla quedar peor a ella".

CHINA SÚAREZ HABLÓ DEL MACHISMO

En nota radial con Julio Leiva, para Crossover, la China Suárez fue consultada por una resonante parte de su canción, y ella fue contundente en su respuesta.

"’Duelen que me peguen mucho más que a ellos’. ¿Cuando decís 'ellos' quiénes son?", le preguntó el conductor de Vorterix. Y la China contestó: "Los hombres en general. Siempre es a la mujer".

"Quería saber si hablabas de alguien en particular…", apuntó Leiva. Con firmeza, Suárez contestó: "Los hombres en general son súper machistas con la maternidad, con las relaciones, con el trabajo. Siempre se le pega y se la juzga a la mujer. Al hombre no se los juzga".