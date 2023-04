Revelan detalles de la relación entre Jésica Cirio y Martín Insaurralde: "Hay días que duermen juntos"

Mariana Brey reveló en Socios del Espectáculo algunos detalles de la relación que mantienen Jésica Cirio y Martín Insaurralde tras la separación.

“Yo hablé con Jésica, hay cosas que voy a contar y otras que me las voy a reservar… pero a mí me dicen que no están tan separados”, dijo panelista.

Entonces, desarrolló: “Hay una hija en común, ellos se quieren mucho, hay días en la semana en que duermen juntos y que comparten, eso no significa que sean pareja”.

MARIANA BREY CONTÓ CUÁNTO LO AFECTÓ A MARTÍN INSAURRALDE LA SEPARACIÓN DE JÉSICA CIRIO

Mariana Brey contó en el programa matutino de eltrece cuánto afectó a Martín Insaurralde la separación de Jésica Cirio.

“Me dijeron que él está destruido, que está muy mal, lo golpeó mucho esta separación. Jésica me reconoció esto y que ella también está padeciendo esta situación”, aseguró.