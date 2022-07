Revelan cómo le cayó a Camila Homs la nota de Rodrigo de Paul: "No le gustó que hablara de las vacaciones con el novio"

El énfasis con el que Rodrigo de Paul se refirió a la nueva pareja de Camila Homs habría enfurecido a la madre de los dos hijos del novio de Tini Stoessel, según el entono de la modelo hizo saber en contacto con Intrusos.

"Ella se calló cosas peores. No le gustó que hablara de las vacaciones con su novio y diera a entender que ella empezó su vida antes", afirmó Gonzalo Vázquez en referencia a la reacción de Homs a los dichos de De Paul el jueves en América Noticias.

En ese punto, Flor de la Ve analizó: "¿No es un montón que él se ponga a contar detalles que tienen que ver con la intimidad de la familia y de quien ya no es su mujer?".

Más sobre este tema Fuertes mensajes del entorno de Camila Homs sobre la nota de Rodrigo de Paul: "Quiso limpiar a Tini pero la gente no come vidrio"

Entonces, Maite Peñoñori recordó picante: "Sobre todo porque habían puesto una cautelar" para que no se mencione a los hijos en los medios.

QUÉ FUE LO QUE DIJO RODRIGO DE PAUL SOBRE CAMILA HOMS Y SU NOVIO, CHARLY BENVENUTTO

El jueves Rodrigo de Paul se había referido a Carlos "Charly" Benvenutto, el nuevo novio de Camila Homs, con buena onda.

"Ella ahora en unos días se va de vacaciones con su pareja no sé a dónde, pero sé que es a España y los chicos se quedan conmigo 15 días en que los voy a súper disfrutar. Viene a acompañarme la chica que los cuida allá a ellos", aseguró el crack de Atlético de Madrid.

Más sobre este tema Rodrigo de Paul contó qué lo hizo sufrir mucho: "Me dolió que digan que no cumplo con el rol de padre"

Acto seguido, el surgido de las inferiores de Racing Club explicó para furia de la madre de sus dos hijos: "Una vez los dos charlamos y me preguntó si estaba conociendo a Tini, le dije que sí. Y ella me dijo que estaba conociendo gente también. Buenísimo. Siempre lo más importante fue que la gente que rodea a nuestros hijos los traten bien, y así es. Me pone súper feliz si ella está rehaciendo su vida. La relación entre nosotros es buena".

Al final, Rodrigo de Paul reflexionó sobre la nueva vida de Camila Homs: "Ella también empezó a rehacer su vida, sé que está con una persona súper buena, que trata bien a mis hijos. Estuvo en el cumple de mi hijo, estaba mi familia, y todo súper bien. Los dos empezamos a hacer nuestras vidas y fue una separación súper normal".