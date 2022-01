El reto de Dolli Irigoyen a Mica Viciconte que impactó a Martitegui: "Te cuesta escuchar lo que te pedimos"

El paladar de Dolli Irigoyen padeció la tarta con masa sablée que le presentó Mica Viciconte, y su crítica fue categórica al momento de darle la devolución a la participante de MasterChef Celebrity 3.

"Mica, me parece que te cuesta escuchar lo que te pedimos", arrancó la decana del jurado con tanta dureza que Germán Martitegui se agarró la cabeza al instante.

Un tanto nerviosa, Viconte atinó a soltar unas carcajadas, pero hizo no le hizo gracia a Dolli: "¿Te da risa? A mí no me da ninguna risa. ¿Sabés por qué? Porque tenías una maravillosa canasta con frutas tropicales extraordinarias y casi no están. Te pedimos una especie de pastrafrola, la masa con la guayaba, crema y una parva de frutas. Las cerezas, el lychee, los trozos de manga. Es una pena que nos presentes algo muy parecido a lo de ayer".

El picante ida y vuelta de Mica Viciconte con Dolli Irigoyen

En ese punto, Mica Viciconte se defendió de los reproches de Dolli Irigoyen

"No es parecido a lo de ayer", exclamó Mica indignada.

"En cuanto a la presentación, sí. Está pobre de frutas", replicó Dolli.

"Eso lo respeto, pero no es que no escuché. Escuché, hice el almíbar. Obvio que quizá faltó fruta. Pero no es que no escuché, no es que hice algo que no… Seguí los pasos, quizá no salieron correctamente, pero escuché", se negó a dar el brazo a torcer Mica Viciconte.