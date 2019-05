Luego de que Verónica de la Canal , Benito Fernández y Fabián Zitta no se pusieran de acuerdo con la eliminación, la conductora sentó postura en vivo.

Son muy difíciles las últimas instancias de Corte y confección. Y además de los nervios de los participantes, los jurados también tienen sus dificultades a la hora de evaluar cuando cada vez quedan menos concursantes.

Así quedó reflejado cuando Leonela Santana y Juan Franco Santor quedaron cara a cara al momento de la eliminación. En esta oportunidad, Fabián Zitta, Verónica de la Canal y Benito Fernández debieron guiarse por la creación de los jóvenes para tomar su decisión en vivo.

Sin embargo, tras deliberar, los diseñadores mostraron su fastidio al no ponerse de acuerdo. Y la conductora no lo dejó pasar: "Son el jurado de Corte y confección, no pueden estar indecisos. Lamentablemente van a tener que definir", disparó Andrea Politti.

Pero al ver que no había resolución, ofreció una alternativa: "¿Qué hacemos? Yo tengo que entregar el programa, chicos. Nos quedamos sin tiempo. Les ofrezco que la decisión la tomen el lunes. Tienen todo el fin de semana para ponerse de acuerdo".

"Lamento mucho que se haya extendido, pero hay que entender que el jurado se siente muy presionado en estas últimas instancias y empiezan a saltar las diferencias porque también son humanos. El lunes vamos a ver quién es la quinta o quinto finalista y quién se va del programa", cerró.

