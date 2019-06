La respuesta en TV de Sofía Zámolo a Edith Hermida, tras ser cuestionada como panelista de Moria Casán

Acostumbrada a opinar de los famosos por su labor de papelista en Bendita, a Edith Hermida le hicieron un ping pong en el que tenía que elegir entre Carolina Losada y Sofía Zámolo, dos de las panelistas de Incorrectas. Fiel a su estilo, respondió y no fue muy amigable con la modelo.

"Losada me parece que está un poco más preparada, Zámolo se está haciendo, está empezando a hacer un camino, está en el medio como modelo, no como panelista, hizo algunos episodios de conducción, pero no panelista. Está empezando. Le falta experiencia, por eso elijo a Carolina Losada porque está más armada", dijo Edith en el programa radial El show del espectáculo.

"Yo no soy periodista, ni soy panelista. Claramente que estoy arrancando... Pero no siento como una ofensa, que me digas ‘episodios de conducción’, ni idea. Un besito". G-plus

Haciéndose eco de la declaración de Hermida, Moria Casán le dio la palabra a Sofía para que le responda, luego de hacerle escuchar el audio de la nota en la que la desvalorizaba como panelista.

"Yo no soy panelista, soy 'vayaina' empoderada... No sé que quiere decir con que 'está más armada'. Yo no soy periodista, ni soy panelista. Claramente que estoy arrancando en un lugar que me dieron a mí. Estoy recontra contenta y agradecida de estar acá sentada, aprendiendo de todas estas 'vayainas' y de la One. Pero no lo siento como una ofensa, que me digas ‘episodios de conducción’, ni idea. Besito enorme. No me lo tomo personal. Además, ella me cae re bien".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!