Un explosivo escándalo estalló entre Stefy Xipolitakis y Carmen Barbieri. La panelista de Incorrectas aseguró en el ciclo de Moria Casán que la capocómica la maltrató y “la escupió” cuando compartieron temporada teatral junto a Fede Bal, en 2012.

Indignada, Barbieri le salió al cruce con una polémica frase y aseguró que llevará a la mediática a la Justicia. “¿Sabés por qué me ligo yo esto de Stefy? Porque sigue enamorada de Federico, terriblemente. Lo lamento por el marido, el Ruso, porque las cosas que ha hecho para tener a Federico y no lo pudo tener...”, lanzó la capocómica.

Invitada al piso de Intrusos, Xipolitakis redobló la apuesta y habló de la reacción de su pareja, Sebastián Pelisch, ante la frase de Carmen. “Me costó separarme de Federico porque me seguía mucho, me sacó la personalidad, me ridiculizó delante de los demás. Cuando perdés la esencia de lo que sos… Carmen es mala, mala de calaña. Federico fue malo conmigo física y psíquicamente. Hubo empujones y zamarreos. Yo jamás quise exponer esta relación”, aseguró.

Adrián Pallares le preguntó específicamente por su pareja. “¿Cómo lo tomó tu novio?”, quiso saber el periodista. Y Stefy minimizó el tema. “Es que todos vivimos esto (en alusión a los supuestos maltratos), porque él era productor de la obra de Carmen. Ella se encargó de tratar de sacarlo de la compañía. Y como él tuvo más afinidad con Moria Casán, ella se encargó de sacarlo. Todo esto lo vivimos entre todos”, completó la panelista.

