La respuesta (con picante foto incluida) de Dalma Maradona a los que critican el apodo que le puso a su hija, Roma

"Una pelot... me escribe diciéndome que no le diga PIPITA a mi hija porque no es ELEGANTE. ¡Con Roma queremos saber cómo le dicen a sus hijos/as! Los apodos que usan, a ver cuáles son elegantes y cuáles no". G-plus

"Una pelot... me escribe diciéndome que no le diga PIPITA a mi hija porque no es ELEGANTE. ¡Con Roma queremos saber cómo le dicen a sus hijos/as! Los apodos que usan, a ver cuáles son elegantes y cuáles no. Los/as leemos", escribió la hija del Diez en Instagram, incentivando a otros usuarios a que cuentes cómo llaman a sus pequeños.

Además, Dalma acompañó sus palabras con una picante foto en la que se la ve levantándole el dedo medio de su beba, haciendo el clásico gesto de fuck you: "Para la gilada que critica a mi mamá...", dice la postal, que generó todo tipo de repercusiones en su muro y una lluvia de likes.

A fines de marzo y a 15 días de haber dado a luz, Dalma había revelado cómo acordó el nombre de su niña junto a su marido: "Me había olvidado de que cuando lo conocí a Andrés y nos pusimos de novios, le dije que mi primera hija se va a llamar Roma. Después pasaron casi siete años y teníamos otros nombres. A él le gustaban unos que a mí no me gustaban y no nos podíamos decidir. Y fue muy lindo porque el día que me dicen que me tenía que internar, que yo me pongo a llorar y estaba re asustada, Andrés viene y me dice 'es Roma'. Y me recordó que era el nombre que yo quería cuando nos conocimos. Roma tiene un solo nombre y los dos apellidos", había contado, emocionada, en diálogo con El Espectador, el ciclo radial que conduce Ángel de Brito por CNN Radio Argentina.

