La respuesta de Nazarena Vélez a Jorge Rial: "El golpe bajo no fue para mí, fue para mi hijo de 11 años"

En el debut de LAM, Nazarena Vélez recordó una anécdota sobre su trato con Jorge Rial revelando que el ex Intrusos le habría preguntado su estatura “para hacerle un cajón a medida”, y la respuesta del conductor no se hizo esperar.

“Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente”, dijo Rial en su ciclo Argenzuela (Radio 10) en referencia a Fabián Rodríguez, el exmarido de Nazarena que se quitó la vida en marzo de 2014, acuciado por las deudas.

Dispuesta a opinar sobre sobre las palabras del ex Intrusos, Nazarena volvió a la carga en el ciclo de América. “Me mandó el audio Cinthia Fernández y me dijo ‘¿qué pensás?’. Es él siendo él. Si me preguntás si me sorprende, te digo que no”

QUÉ DIJO NAZARENA VÉLEZ SOBRE LAS DECLARACIONES DE RIAL

“Ponele que yo discutiera con Andrea en vivo, terminamos y yo voy por detrás y le pego una trompada. Él es eso. Él pega bajo. Él me dijo que era un mercenario en una nota. No es que hice un juicio de valor, él es así”, señaló Nazarena.

“Me parece bajo que se meta con la seguridad de una persona, y hoy no me pegó a mí, le pegó a Thiago, que tiene 11 años. El hijo de Fabián, la persona de la que habló hoy, que se suicidó, tiene 11 años”, agregó Nazarena, y recordó a los otros dos hijos de su ex.

“Con Camila no hablé, pero con Lucas sí porque me trajo hasta el canal. Me miró y fue como si no tuviera nada para decir. Thiago sabe perfectamente quién es su papá, y no le voy a contestar como lo haría él en mi lugar, que es metiéndose con una criatura. A mí los golpes me enseñaron. Yo pensé que él también había cambiado, pero no”, cerró Nazarena Vélez sobre los dichos de Jorge Rial.