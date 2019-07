La respuesta de More Rial cuando le preguntaron si le gustaría volver a ser madre, tras separarse de Ambrosioni

Además de llenar de felicidad su corazón y convertirla en madre por primera vez, la llegada de Francesco, el hijo que Morena Rial (20) tuvo con Facundo Ambrosioni (19), vino con mucho amor y reconciliación en la familia. Sin embargo, a tres meses de dar a luz, la flamante mamá sorprendió al confirmar su separación del futbolista.

La hija de Jorge Rial lo anunció a través de Instagram Stories, donde respondió las preguntas de sus seguidores: "Estoy separadísima", escribió junto a un emoji de una mano saludando y otro mandando un besito.

Por otro lado, dejó en claro que su deseo de agrandar la familia sigue latente, a pesar de no estar en una relación amorosa: "Más adelante sí. Por ahora no, lejos de eso. Además no tengo pareja", contestó, pícara.

More Rial en Instagram Stories: "¿Si quiero volver a ser mamá? Más adelante sí. Por ahora no, lejos de eso. Además no tengo pareja". G-plus

En cuanto a su entorno familiar, meses atrás cuando More visitó el piso de Cortá por Lozano, la entrevistada detalló: "Cuando me enteré que estaba embarazada, con mi papá ni nos hablábamos. ¿Si fue el principio de la reconciliación? Sí, porque ni nos hablábamos hace como dos o tres meses. Si no estaba embarazada, no sé si hubiésemos vuelto a hablar todavía. Soy muy orgullosa. Pero él es el abuelo, tampoco le podía prohibir que vea a su nieto", había resaltado sobre la nueva etapa en su vínculo con su papá.

Asimismo remarcó que su relación con Rocío también dio un giro rotundo: "Yo nunca peleé con mi hermana, ella tomó partido por mi papá y es su papá, lo va a defender. Pero no fue una pelea o que discutimos por mensaje".

"A Rocío la volví a ver cuando estaba embarazada de siete meses que me fui a hacer la ecografía 5D, fue mucho tiempo. Ahí vio al bebé, estuvo todo un poco mejor y después fuimos a comer con ella porque mi papá no fue. Hablamos de boludeces", agregó.

Ahora, guiada por la intriga de saber si ese equilibrio con Rocío sigue vigente, una usuaria de Instagram indagó a la hija del conduictor de Intrusos: "Del 1 al 10, ¿cómo es tu relación con Rochi al día de hoy?", preguntó. A lo que Morena respondió, sin titubeos y arrobando a la adolescente: "10. ¿O no sister (hermana)? Jajaja".

