La respuesta de Marcos cuando le preguntaron qué participante de Gran Hermano hizo que la pasara mal: "Juan Reverdito"

En medio del furor que causó su llegada a LAM, de Marcos Ginocchio respondió todas las preguntas de las angelitas y fue contundente a la hora de responder qué compañero de Gran Hermano 2022 le hizo pasar un mal momento.

Todo comenzó cuando le mostraron al invitado de la noche una pelea que mantuvo con Juan Reverdito en su estadía en el reality de Telefe.

Fue entonces que, ante la pregunta de Nazarena Vélez sobre quién fue el exhermanito con el que peor se llevó, Marcos no dudó: “El peor, quizás, la primera semana, fue Juan”, lanzó sin dudarlo.

Luego de la gran noche de emoción que vivió Marcos Ginocchio tras consagrase como el campeón de Gran Hermano 2022, las redes estallaron al ver al campeón muy cerca de su ex, Julieta Illescas.

Y si pasar por alto este acercamiento, las panelistas de LAM indagaron a su entrevistado sobre su situación sentimental: “Cuando estaba en la casa es como que, después de tanto tiempo que pasamos juntos, me daban ganas de saber por la otra persona”.

“Yo pedí que ella esté en la final. Cuando estaba mal y mi hermana me preguntaba qué me pasaba, yo le contaba que estaba pensando mucho en ella y le conto que la quería ver y le quería hablar, y por eso fue”, agregó.

Por otro lado, Marcos no le cerró las puertas a una posibilidad de reconciliación con Julieta: “No somos novios. ¿Si hay posibilidad de que lo seamos? La verdad no sé porque tengo que hablar con ella y ver qué pasó ella todos estos meses, y yo también. Todavía no pudimos tener contacto”.

“No tuvimos tiempo para hablar nada. No sé qué es lo que ella vivió y pasó, y ella tampoco sabe de mí. Yo quería saber cómo estaba cuando estaba en la casa, sentía esa conexión. Nosotros salimos tres años y medio”, continuó.

Por último, sobre las razones que le pusieron punto final al noviazgo , el joven cerró: “Fueron muchas cosas. No teníamos mucho tiempo para vernos. Yo estaba mucho y ella también. Estudia idiomas, juega al hockey, eso a veces influye en la relación, sumado a otras cosas.”.