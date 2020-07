La respuesta de Julieta Prandi ante los rumores de romance con Lisandro Aristimuño: "Me pareció un disparate"

Luego de varias pistas 2.0 que muchos leyeron como signos inequívocos de romance en puerta, Julieta Prandi negó rotundamente que esté pasando algo con Lisandro Aristimuño.

“Me pareció un disparate”, le contestó al portal PrimiciasYa cuando le consultaron sobre el tema. Y se encargó de dejar bien en claro que, si bien no se trata del cantante, sí está “conociendo a alguien”.

"Sí, nos seguimos y me gusta su música. Pero no es la persona que yo estoy conociendo... Y este sería el tercero que me inventan. Agradecería que dejaran de hacerlo porque pueden molestar a terceros que nada tienen que ver", respondió, molesta, antes de decir, misteriosa: "¿Estoy conociendo a alguien? Sí. ¿Es Lisandro? No...".

Las versiones empezaron a circular luego de varios guiños y corazoncitos que Prandi y Aristimuño intercambiaron en sus redes. Y cuando ella compartió un clip de una producción de fotos con el hitde fondo, la idea de que ahí había amor tomó fuerza.

¿Quién será esa persona a la que Julieta se está acercando?